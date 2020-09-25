وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يصدر بيانا

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير سعود بن منصور بن جلوي آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

#سعود_بن_فهد_بن_جلوي



الراحل صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن عبدالله بن جلوي بن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود



كان من أكثر الناس تصدقاً في السر ، حيث كان يكفل ٥٣٤٦ أسرة بالسر . pic.twitter.com/iC0pw8MQQc — د. نوف بنت خالد آل مقرن (@KSANouf) September 25, 2020

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض".

واختتم البيان، قائلا: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق آخر، كان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، مساء يوم الجمعة 14 أغسطس/ آب الماضي، وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ابن تركي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي، في بيان، أنه تم دفن الأمير السعودي والصلاة عليه يوم السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.