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    عقار هيدروكسي كلوروكين

    المغرب... عودة "هيدروكسي كلوروكين" إلى الصيدليات‬

    © REUTERS / Yves Herman
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (16)
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    تنوي وزارة الصحة المغربية إعادة دواء "هيدروكسي كلوروكين" للتداول في الصيدليات قريبا، وذلك بعد سحبه من الأسواق لأشهر نظرا لاستعماله في البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس "كورونا" المستجد.

    وبحسب صحيفة "هبريس" المغربية، فقد أعلن نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، محمد حواشي، أن وزارة الصحة ستسمح قريبا بتداول "هيدروكسي كلوروكين" في الصيدليات، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعتمدون الدواء كعلاج لهم، أو حتى المصابين بمرض (كوفيد-19)، مع تقريب العلاج من المنازل.

    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . AFK Sistema
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    وأكد حواشي أن قرار إعادة الدواء إلى السوق والصيدليات من جديد سيسهل من حصول المصابين بفيروس "كورونا" المستجد عليه، كما أنه سيخفف العبء عن المصابين بأمراض مزمنة.

    وشدد محمد حواشي على ضرورة تأكيد وزارة الصحة على بيع الدواء بوصفة طبية، "حتى لا نسقط في مشكل الخصاص إذا ما تم الإقبال على شرائه بكثرة"، بحسب قوله.

    وسبق لوزارة الصحة المغربية أن قررت تعميم علاج "هيدروكسي كلوروكين" على كل حالة محتمل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

    وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، عن تسجيل 2356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، و1942 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

    وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 110 آلاف و99 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/ آذار الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 90 ألفا و186 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81.9%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1956 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1.8%.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (16)

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    دواء, فيروس كورونا, المغرب
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