فيديو يظهر احتجاجات في القاهرة… لكنه "مفبرك"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتجاجات في شوارع القاهرة، لكن تبين أن الفيديو مفبرك.

ويدعي مقطع الفيديو، الذي تداوله البعض أن هناك احتجاجات في مصر ضد حملة إزالة المباني المخالفة والعشوائية.

ولكن بعد الكشف عن حقيقة مقطع الفيديو، ظهر أنه مفبرك بما فيه الأصوات التي تم تركيبها على الصورة فيه.

ويظهر الفيديو المفبرك، أنه تم تصويره عام 2013، بالقرب من كوبري (جسر) الجيزة.

وتم تركيب هتافات غير حقيقة على مقطع الفيديو، بينما في المقطع الأصلي تظهر هتافات أخرى مغايرة تماما.

ووقع رواد مواقع التواصل في الخطأ، حينما تداولوا المقاطع المفبركة، ومنها مقاطع تظهر اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين قاموا بإشعال النيران وإطلاق مفرقعات.

وفي الوقت نفسه كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه على قناة "صدى البلد" إن "قنوات الجماعة الإرهابية استعانت بفيديوهات مفبركة وقديمة في محاولة لإثارة الفوضى والشغب والعنف".

وأوضح أن "اشتباكات حوش عيسى التي تداولتها منصات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"المحظورة فى روسيا" بالأمس كانت من 2015، لكن منصات الجماعة الإرهابية استعانت بهذا الفيديو القديم على أنه حدث جديد، ومفيش حاجة حصلت في حوش عيسى".