السودان... لجنة الفيضانات تكشف حجم المياه على الحدود مع إثيوبيا

كشفت لجنة الفيضانات السودانية في تقرير لها، نشر اليوم الجمعة، الحالة المتوقعة لمستويات المياه عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد السبت.

ونوهت اللجنة في تقريرها إلى مواصلة مناسيب نهر النيل بالانخفاض في معظم الأحباس، مشيرة إلى أن وارد محطة "الديم" الموجودة على الحدود السودانية الإثيوبية سيكون بحدود 480 مليون متر مكعب يوم غد السبت.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يشهد وارد العطبراوي انخفاضا يصل إلى حدود 80 مليون متر مكعب.

ونشرت اللجنة توقعاتها لمناسيب مستويات المياه ليوم الغد (السبت)، حيث يشهد قطاع الدمازين - سنار انخفاضاً في حدود 6 سم.

بينما يشهد قطاع سنار- الخرطوم استقرارا نسبيا، أما قطاع الخرطوم - شندي سيشهد هو الآخر استقرارا، بالإضافة إلى قطاع شندي - عطبرة الذي سيكون مستقرا هو الآخر، وأيضا قطاع الدبة - دنقلا.

ونوهت اللجنة إلى أن مستويات قطاع خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعا يصل إلى حدود 3 سم.

وأشارت اللجنة إلى وجود انخفاض في عدة قطاعات مثل قطاع عطبرة - سد مروي الذي سيشهد انخفاضاً في حدود 7 سم، وقطاع سد مروي - الدبة سيشهد نخفاضاً في حدود 3 سم.

ونوهت اللجنة أيضا إلى حالة المحطات المنتشرة حيث سجلت محطة مدني اليوم 19.32 مترا وتنخفض غداً الى 19.31 متراً، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.40 متراً وترتفع غداً إلى 18.41 متراً.

وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.20 وتستقر في ذات المنسوب غداً، وسجلت محطة شندي اليوم 18.23 متراً وتستقر في ذات المنسوب غداً، كما سجلت محطة عطبرة اليوم 15.52 متراً، وتنخفض غداً إلى منسوب 15.50 متراً وسجلت محطة دنقلا اليوم 14.88 متراً وتستقر غداً في ذات المنسوب.

وناشدت اللجنة في تقريرها المواطنين والجهات المختصة لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، بحسب الوكالة.