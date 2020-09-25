تعليق إماراتي على اجتماع الأردن الرباعي بشأن فلسطين

وغرد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة".
واعتبر قرقاش أن "التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".
كل الترحيب بدعوة إجتماع عمّان والذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة، التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني علي الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 25, 2020
وبدأت، أمس الخميس، في العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: "سوف يركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته".
ولفتت إلى أنه سيتم بحث سبل الدفع قدما باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.
وقالت الصحيفة المصرية إن "وزير الخارجية المصري سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)