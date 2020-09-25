وكالة: لقاء للفصائل الفلسطينية في 3 أكتوبر

قالت تقارير صحفية عالمية إن السلطة الفلسطينية تجهز للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية كلها يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المفترض أن يجهز هذا اللقاء، بحسب تصريحات خاصة لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، ترتيبات إجراءات ومواعيد انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، قد قال إن فلسطين تستعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية.

وقال عباس في كلمة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "شعبنا يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، برغم كل العقبات والمعيقات".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى بداية الشهر الحالي الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بأنه موافق سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وفصائل معارضة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاما.

#عاجل | لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في 3 أكتوبر لتحديد مواعيد الانتخابات (تصريح للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 25, 2020

​وشكلت الفصائل لجنة تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع.