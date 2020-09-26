اليمن: قصف صاروخي على قاعدة للجيش في مدينة مأرب

هز انفجار، مساء أمس الجمعة، مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، ناجم عن قصف يعتقد بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شنته على قاعدة للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن صاروخا باليستيا استهدف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب.

وأضاف أن القصف تزامن مع إقامة حفل بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر، مشيرا إلى أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف.

وكان المقر العسكري ذاته تعرض في 12 من الشهر الحالي إلى هجوم مزدوج بطائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بتنفيذه، أسفر عن إصابة 7 جنود.