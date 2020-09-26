الإمارات... الإعلان قريبا عن برامج متطورة في مجال الفضاء

وعد نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، بالإعلان قريبا عن مهمات جديدة للإمارات في الفضاء الخارجي، فضلا عن برامج لتطوير أقمار صناعية، وإنشاء مركز محاكاة للفضاء للتدريب على المهمات الفضائية.

وقال ابن راشد، عبر "تويتر"، اليوم السبت، "استعرضت خطة مركز محمد بن راشد للفضاء خلال العشرة أعوام القادمة .. لدينا مهمات جديدة للفضاء سنعلن عنها قريباً .. وبرامج لتطوير أقمار صناعية تخصصية جديدة .. ومركز محاكاة للفضاء الخارجي سيتم بناؤه للتدريب".

استعرضت خطة مركز محمد بن راشد للفضاء خلال العشرة أعوام القادمة ... لدينا مهمات جديدة للفضاء سنعلن عنها قريباً .. وبرامج لتطوير أقمار صناعية تخصصية جديدة..ومركز محاكاة للفضاء الخارجي سيتم بناؤه للتدريب .. وبرامج أكاديمية وتعليمية مع الجامعات لبناء ثقافة علمية وتقنية جديدة .. pic.twitter.com/Cbgrn9wMkv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 26, 2020

كما أكد الشيخ محمد بن راشد أنه ستكون هناك برامج أكاديمية وتعليمية مع الجامعات، لبناء ثقافة علمية وتقنية جديدة؛ لافتا إلى أن برامج الفضاء الإماراتية هي برامج تنموية مستدامة.

وأوضح نائب رئيس الإمارات، أن هذه البرامج سوف تنعكس على بقية القطاعات، وستؤهل كوادر تخصصية استثنائية، واعدا بمشاركة الخبرات مع دول المنطقة، وبناء شراكات معرفية دولية.

برامج الفضاء الإماراتية هي برامج تنموية مستدامة .. ستنعكس على بقية القطاعات .. وستؤهل كوادر تخصصية استثنائية .. وستشارك خبراتها مع دول المنطقة وأبناء المنطقة .. وستبني شراكات معرفية دولية تعود بالخير والنفع على البشرية بإذن الله . pic.twitter.com/TFubpPfY8V — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 26, 2020

وكانت الإمارات دخلت نادي الفضاء الدولي، عبر إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سيوز"، في 2019، وكذلك من خلال إرسال "مسبار الأمل" الفضائي إلى كوكب المريخ.