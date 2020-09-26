البرهان: أمامنا فرصة لرفع السودان من قائمة الإرهاب يجب اغتنامها

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن بلاده تعمل على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول المنعقد بالخرطوم تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)، اليوم السبت "نعمل على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة علاقتنا الخارجية لمصلحة الوطن".

وأضاف "علينا استغلال الموارد ومحاربة الفساد ولدينا فرص يجب استغلالها للخروج من هذه الأزمات".

وتابع البرهان "ظل الاقتصاد يعاني من التدهور مما يحتم علينا إيجاد حلول ناجعة داخلية وخارجية، ويجب الابتعاد عن المسكنات المؤقتة لحل الأزمة الاقتصادية ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى.

في غضون ذلك، كشف مسؤولون سودانيون أنهم يقاومون بشدة ربط الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب بتطبيع الخرطوم العلاقات مع إسرائيل.

نشرت وكالة "رويترز" تقريرا قالت فيه إنه رغم مفاوضات استمرت أكثر من عام، يواجه السودان عقبة جديدة أمام رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تتمثل في مطالبته بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين في الحكومة السودانية قالوا إن السودان يقاوم الربط بين القضيتين، في الوقت، الذي يصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه صانع سلام تاريخي في الحملة الانتخابية.

ويعود تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب إلى عهد رئيسه المخلوع عمر البشير، ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون وتمويل أجنبي هي في أمس الحاجة إليه.