الكشف عن تقدم الإمارات رسميا بطلب لشراء طائرات "إف-35" الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تقدم الإمارات، رسميا بطلب لشراء طائرات "إف-35" المتطورة من الولايات المتحدة، وذلك بعد فترة وجيزة من توقيعها اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية للأنباء أمس الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع على هذا الأمر، لم تكشف عن هويته، أشار إلى أن الإمارات تقدمت بطلبها هذا بعد أسبوع واحد فقط من توقيعها الاتفاق مع إسرائيل.
مسؤولو وزراتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات بخصوص "صفقة الأسلحة المحتملة"، واكتفوا بالإشارة إلى أنهم يستطيعون تقديم ضمان يحفظ لإسرائيل "تفوقها العسكري النوعي" على الدول العربية، كما ينص القانون الأمريكي.
جدير بالذكر أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، كان قد قال الأربعاء الماضي، إن الإمارات، لن تحصل على هذا الطراز من الطائرات قبل 7 سنوات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى في واشنطن، الثلاثاء الماضي، محادثات مع نظيره الأمريكي مارك إسبر وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وأشارت إلى أن المحادثات تناولت ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي في المنطقة، وإمكانية بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات من طراز أف-35.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات تريد موافقة الولايات المتحدة على بيعها هذه الطائرة، بعد توقيعها على اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة، التي تقتني طائرات "أف-35".
ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.
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