الحريري بعد اعتذار أديب: "ستعضون أصابعكم ندما" ويوجه رسالة لماكرون

وأضاف الحريري في بيان "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنكم ستعضون أصابعكم ندما".
وتابع "مرة جديدة يقدم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا في العالم نموذجا صارخا عن الفشل".
بيان صادر عن الرئيس سعد الحريري بعد أن قدم الرئيس #مصطفي_أديب اديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة. pic.twitter.com/b8o4ijg89T— Saad Hariri (@saadhariri) September 26, 2020
وأوضح أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تسقط ولكن النهج الذي يقود لبنان إلى الخراب هو الذي سقط".
وقدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.
وأكد أديب أن "مبادرة ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا لدعم لبنان".
وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت القوى السياسية في لبنان لاستعجال تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، مشيرة إلى أن لبنان يمر "بأزمة غير مسبوقة".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد زار لبنان مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وأعلن أن زعماء القوى السياسية في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة جديدة بحلول 15 سبتمبر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)