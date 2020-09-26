الزراعة: روسيا توافق على تسجيل عدد إضافي من شركات منتجات الألبان في مصر

أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن روسيا وافقت على تسجيل عدد إضافي من شركات منتجات الألبان المصرية، إضافة إلى 14 شركة مسجلة بالفعل في هذا المجال، ليصبح هذا العدد أكبر عدد لشركات أجنبية مسجلة في هذا المجال.

وذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية أن مسؤولين من وزراعة الزراعة المصرية ناقشوا مع رئيس الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي سيرغي دانكفيرت عددا من القضايا المتعلقة بين البلدين، وإزالة أي معوقات أمام انسياب الصادرات الزراعية إلى السوق الروسية، لزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

وأضاف البيان أنه "‏تم بحث بعض القضايا المتعلقة بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المصرية التي تصدر إلى السوق الروسية والتي من أهمها تصدير البطاطس المصرية والتي بلغت حوالي 200 ألف طن منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه رغم وجود جائحة كورونا، بالإضافة إلى موافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير الأجبان إلى روسيا فضلا عن طلب الجانب الروسي لاستمرار اعتماد المجازر الحلال بروسيا في ظل وجود أزمة كورونا".

وبحسب البيان "أشاد الجانب الروسي بالمنتجات الزراعية المصرية ومنتجات الألبان، وأكد أن هناك 14 شركات مصرية تعمل بمجال تصدير منتجات الألبان إلى روسيا وهذا يعتبر أكبر عدد لشركات أجنبية مسجلة لدى روسيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى اتفاق الجانبين على استمرار اعتماد المجازر الحلال الموجودة بروسيا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وموافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد إضافي من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير منتجات الألبان بناء على طلب الجانب المصري كما اتفق على استمرار الاجتماعات لإزالة أي عوائق فنيه أو مشاكل قد تعوق الصادرات بين البلدين.

كما لفت البيان إلى أن الاجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفراس، وحضره من الجانب المصري الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية والدكتور احمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

يذكر أن الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفعت بمعدل 4.1 بالمئة خلال عام 2018 لتسجل نحو 526.4 مليون دولار مقارنة بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة المصري عمرو نصار، والتي أشار فيها إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2018 ترجع إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.