واشنطن تهنئ "قيصر" لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعمله البطولي في سوريا... صور

هنأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم السبت، وعد الخطيب و"قيصر" على اختيارهما ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وكتبت أورتاغوس عبر حسابها الشخصي على تويتر: "تهانينا لوعد الخطيب و"قيصر" على اختيارهما ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم على عملهم البطولي في سوريا! تشرفنا بلقائهما في وقت سابق من هذا العام في وزارة الخارجية الأمريكية".

Congrats to @waadalkateab and "Caesar" on selection to #TIME100! Honored to meet them both earlier this year at the @StateDept. Their heroic work underscores the importance of holding Assad's regime accountable for its atrocities against the Syrian people. https://t.co/jsiW5zsFCe pic.twitter.com/pwGsSDQHej — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 25, 2020

​ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف باسم "قانون قيصر" وهو اسم مستعار لشخص سوري قدم لواشنطن ما قيل إنها "معلومات حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها"، حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو هذا العام.

ويهدف القانون الأمريكي إلى حرمان سوريا من استثمار نصرها العسكري الذي حققته على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.