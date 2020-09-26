الجزائر... إنقاذ 755 شخصا حاولوا الهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 سبتمبر 2020، في عمليات متفرقة في مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ (755) شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية.

📌#القوات_البحرية.. إنتشال 3 جثث وإنقاذ 755 شخص في عمليات متفرقة pic.twitter.com/AszYL936cm — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 26, 2020

وأضاف ذات المصدر أنه تم انتشال ثلاثة جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم.

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى إن "هذه التدخلات تعكس الجهود، التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين".