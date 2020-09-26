توجيهات جديدة من السيسي بشأن مشروعات الري المصرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة بشأن مشروعات الري المصرية، ومنها الإسراع في تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي وجهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات".

وقال الموقع إن "الرئيس اطلع على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكى، حيث وجه الرئيس بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها".

وخلال الاجتماع تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية.

ولفت الموقع إلى أن السيسي وجه بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق بيانات المشروع علميا وهندسيا بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.

وتضمن الاجتماع استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية".