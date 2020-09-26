مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان إثر انفجار بمدينة رأس العين السورية

أعلنت وسائل الإعلام السورية، اليوم السبت، عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة".

وكانت المدينة، قد شهدت، يوم الأحد الماضي، مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة أمام مقر البريد في المدينة، وتسبب الانفجار في وقوع أضرار مادية في الممتلكات.

يذكر أن المدينة تعاني حالة من انعدام الأمن والاستقرار تتخللها أعمال سرقة ونهب للممتلكات يقوم بها إرهابيون، إضافة إلى تدمير منازل الأهالي في الجهة الجنوبية للمدينة وفي عدد من القرى القريبة منها واستيلاء عشرات الإرهابيين على المنازل بعد تهجير أهلها.