ستيفاني وليامز: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة

وأكدت في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن "نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير".
ستيفاني ويليامز للعربية: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
ستيفاني ويليامز للعربية: نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
وأكد أن لديها تعهدات من رئيس المجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بوقف النار في ليبيا.
ستيفاني ويليامز للعربية: لدينا تعهدات من السراج وحفتر بوقف النار في ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
وأشارت إلى أنها "ترصد انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وتدخلا من عدة دول".
ستيفاني ويليامز للعربية: نرصد انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وتدخلا من عدة دول #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
وشدد مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة أنه "ليس من المقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميا إلى ليبيا".
ستيفاني ويليامز للعربية: غير مقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميا إلى ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
ولفتت إلى أن "استخدام الاقتصاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس".
ستيفاني ويليامز للعربية: استخدام الاقتصاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
وأضافت أن "الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي - الليبي".
ستيفاني ويليامز للعربية: الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي - الليبي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)