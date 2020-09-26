ستيفاني وليامز: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، إن أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة.

وأكدت في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن "نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير".

ستيفاني ويليامز للعربية: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

ستيفاني ويليامز للعربية: نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

​وأكد أن لديها تعهدات من رئيس المجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بوقف النار في ليبيا.

ستيفاني ويليامز للعربية: لدينا تعهدات من السراج وحفتر بوقف النار في ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

​وأشارت إلى أنها "ترصد انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وتدخلا من عدة دول".

ستيفاني ويليامز للعربية: نرصد انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وتدخلا من عدة دول #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

​وشدد مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة أنه "ليس من المقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميا إلى ليبيا".

ستيفاني ويليامز للعربية: غير مقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميا إلى ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

​ولفتت إلى أن "استخدام الاقتصاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس".

ستيفاني ويليامز للعربية: استخدام الاقتصاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

​وأضافت أن "الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي - الليبي".

ستيفاني ويليامز للعربية: الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي - الليبي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

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