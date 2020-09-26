تسجيل
19:13 GMT26 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، لبنان 31 أغسطس 2020

    بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة... ما الذي ينتظر لبنان؟

    © AP Photo / Bilal Hussein
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1046407309_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_763310a1776143ea70cc0b2d396a1ce6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009261046656330-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    خيبة أمل فرنسية، ومصير مجهول ينتظر لبنان، بعد تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.

    وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، عن تمسكه المبادرة الفرنسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود محاولات لعرقلتها.

    رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، لبنان 31 أغسطس 2020
    © AP Photo / Bilal Hussein
    رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعلن تنحيه عن منصبه
    وأكد قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص.

    وقال مراقبون إن لبنان واقع في أزمة كبيرة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف، مؤكدين أن هناك ردة فعل قوية ستخرج عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قريبا.

    فشل الحكومة

    وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، قد قدم في وقت سابق، اليوم السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، قائلا: "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما، وحرصا مني على الوحدة الوطنية فاني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".

    وأضاف أديب، في كلمة متلفزة اليوم السبت، من قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون: "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحدا وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف".

    وقال أديب: "اعتذاري يأتي بسبب عدم تلبية شروطي من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل"، مشددا على أن "مبادرة ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا لدعم لبنان".

    جحيم لبنان

    وقال المحلل السياسي المقيم في فرنسا، مصطفى الطوسة إن "ما ينتظر لبنان يحمل العنوان الذي أعطاه رئيس لبنان ميشال عون عن الجحيم الذي ينتظر دولته، لأن فشل تشكيل الحكومة تسببت في خيبة أمل دولية وفرنسية كبيرة".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "باريس كانت تنتظر تشكيل الحكومة اللبنانية والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكي تطلق ديناميكية المساعدة الدولية، وتحاول فتح المؤسسات الدولية لمساعدة بيروت على المستوى المالي والاقتصادي".

    وتابع:"الآن عدنا للمربع الأول للأزمة الخانقة، وخطر اختناق اجتماعي كبير، من شأنه أن يشكل ضربة حيوية للأمن والاستقرار في لبنان".

    وأضاف: "حتى الآن هناك إصرار أن المبادرة الفرنسية ما زالت لديها حدود لتفعل إلى المستوى السياسي، لكن لا يمكن إخفاء الفشل الذي مثل ضربة موجعة للمقاربة الفرنسية التي تحاول مساعدة لبنان".

    وأكد أن "تخلي مصطفى أديب عن مهمة التكليف في هذه الظرفية في الوقت التي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية من شأنه أن يزيد من ضغط المجتمع الدولي على لبنان وربما الدخول في حقبة العقوبات التي وعد بها ماكرون على كل الشخيات التي وقفت أمام تشكيل الحكومة".

    وأشار إلى أن "قصر الإليزيه أعلن أن ماكرون سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل، بخصوص لبنان، من المتوقع أن يعبر عن موقف فرنسا القوي تجاه لبنان، خاصة أن التحدث عن هذا الأمر من قصر الإليزيه هو سابقة الأولى من نوعها، ويعكس مدى اهتمام باريس بالأزمة اللبنانية وتداعياتها".

    حائط مسدود

     عدنان منصور: اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة يدخل لبنان في المجهول
    قال أسامة وهبي، إن "اعتذار رئيس الوزراء المكلف يؤكد أن "المبادرة الفرنسية وصلت لحائط مسدود، وهو ما يؤكد أن المنظومة الحاكمة في لبنان لا يمكن أن تسلم البلد لحكومة مستقلة قد تذهب بعيدا في مسألة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبالتالي فتح ملفات خطيرة فيها الكثير من السرقة والهدر وتهريب الأموال".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المنظومة الحاكمة تعرف وتعترف أن أي حكومة مستقلة ستؤدي لسقوطها في الداخل وأمام العالم، فهم يراهنون على تقطيع الوقت بانتظار الانتخابات الأمريكية، ويأملون انعكاسها لصالحهم في الداخل".

    وتابع:"لكن الواقع اللبناني اليوم دخل في حلقة مفرغة، هناك حالة هبوط مخيفة، قد نشهد الأيام المقبلة أحداثا أمنية وعودة للتحركات الشعبية وهناك أزمة اقتصادية ضاغطة، وشح في أموال البنك، وفع الدعم وأعباء العودة للمدراس".

    واستطرد: "الشعب البناني اليوم يقبع تحت ضغوط وأزمات وواقع غير مستقر، وغير سوى ورغم ذلك نجد أن المنظومة الحاكمة تفكر كيف تنفذ من الواقع، وتخرج سليمة ولاتلتفت لمصلحة البلاد ومصلحة الشعب اللبناني".

    وفي غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، اليوم السبت، تمسكهم ودعمهم للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحل الأزمة السياسية في لبنان.

    انظر أيضا:

    الحريري بعد اعتذار أديب: "ستعضون أصابعكم ندما" ويوجه رسالة لماكرون
    بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية... ارتفاع أسهم الحريري لتولي المهمة
    بعد اعتذار أديب... الإليزيه يؤكد أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة
    الرئاسة اللبنانية تنفي تقديم أديب للرئيس عون أسماء مقترحة لتشكيل الحكومة
     عدنان منصور: اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة يدخل لبنان في المجهول
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة اللبنانية, بيروت, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة تأخذ مكانا مناسبا لالتقاط صورة على خلفية مدرجات الأرز مو تسانغ تشاي، فيتنام 18 سبتمبر 2020
    جنة الأرز في الأرض
    إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ
    إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ
    إنفوجرافيك.. 5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية
    5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك