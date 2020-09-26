"المصل واللقاح المصرية": كورونا ليس له "كتالوج" وننصح باستخدام "لقاح الإنفلونزا"... فيديو

أكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في مصر، الدكتور أمجد الحداد، اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجد ليس له "كتالوج" وملامح محددة، بحسب تعبيره.

وأوضح الحداد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حياتك بالألوان"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" المصرية أن المصاب بكورونا من الممكن أن يعاني من أعراض بسيطة متشابهة مع دور نزلة البرد، أو شديدة كالإنفلوانزا.

وعن الفارق بين دور البرد والإنفلونزا، فأشار إلى أن دور البرد يتمثل في احتقان بسيط في الحلق، وارتفاع بسيط أيضا في درجات الحرارة، ورشح وزكام، أما الإنفلونزا فهي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، وتكسير في العظام من الممكن أن يصاحبه أعراض تنفسية.

ولفت رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في مصر إلى أن "فصل الشتاء المقبل سيمثل تحديا كبيرا"، وناصح بالتطعيم بلقاح الإنفلوانزا المتاح حاليا، وذلك لأنه سيوفر حماية من الفيروسات التنفسية المختلفة، بحسب تصريحاته المتلفزة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 138 إصابة و13 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، تجاوز 102 ألف حالة بينهم أكثر من 93 ألف حالة تم شفاؤها، وأكثر من 5800 حالة وفاة".