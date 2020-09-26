حمدوك: سيتم توقيع اتفاق السلام في جوبا يوم 6 أكتوبر المقبل

وطالب في كلمته للجمعية العامة لأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
#نيويورك — حمدوك: نطالب برفع اسم السودان عن الدول الراعية للإرهاب— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 26, 2020
كما طالب بمساعدته في إلغاء الديون والمساعدة في حصول السودان على قروض ميسرة.
#نيويورك — حمدوك: نطالب بمساعدتنا في إلغاء الديون والمساعدة في حصول السودان على قروض ميسرة— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 26, 2020
وأكد رئيس وزراء السودان أنه ملتزم بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي.
رئيس وزراء السودان: ملتزمون بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
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