تسجيل
22:24 GMT26 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صندوق النقد الدولي، 2020

    ما علاقة المؤتمر الاقتصادي الأول في السودان بشروط صندوق النقد الدولي؟

    © REUTERS / Yuri Gripas
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942192_0:160:3071:1887_1200x675_80_0_0_93b1138f5288a13a287907c3aefe3dbf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009261046656910-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%9F/

    شهدت العاصمة السودانية اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول بعد الثورة الذي يستمر ثلاثة أيام، إذ يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة وغير مسبوقة تعيشها البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي... فما هي أهداف المؤتمر والنتائج المتوقعة منه؟

    يرى مراقبون أن السودان قد تجاوز مرحلة المؤتمرات التقليدية بعد أن تفاقمت الأزمات بصورة غير مسبوقة، وهذا الحشد ربما تكون أهدافه السياسية أكثر من الاقتصادية، بعدما أقر صندوق النقد برنامج السودان خلال المرحلة القادمة، لذا فإن الأطراف الفاعلة من حاضنة سياسية وتنفيذية وبسبب الخلافات، كل طرف يريد إلقاء الكرة في ملعب الآخر، الأمر الذي يعني عدم جدوى مثل تلك المؤتمر، لأن البلاد لا تحتاج مسكنات بقدر احتياجها لحلول فعلية وواقعية.

    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
    © AFP 2020 / MICHAEL O'HAGAN
    البرهان وحمدوك يدشنان مؤتمر السودان القومي للاقتصاد
    الخلافات السياسية

    قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير إن "الاختلاف الكبير الحاصل بين الحاضنة السياسية ممثلة في قوى الحرية والتغيير وحكومة الفترة الانتقالية ممثلة في رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وليس مجلس الوزراء، وهي مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل وتوافق بين الطرفين، باعتبار أن الحاضنة السياسية ترفض كل السياسات المجازة مع الموازنة 2020 المعدلة جملة وتفصيلا".

    وأضاف لـ"سبوتنيك": "في الوقت ذاته تصر حكومة المرحلة الانتقالية على تنفيذ كل السياسات المجازة مع تلك الموازنة باعتبارها غطاء لصندوق النقد والشركاء الدوليين، كما تحمل الموازنة الكثير من الضغط الذي قد لا يتحمله المواطن السوداني باعتبار أنه وصل إلى مرحلة من الضغوط لا يستطيع أن يتحمل أكثر منها".

    نقاط قابلة للانفجار

    وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "أهم النقاط التي تحدث خلافا هو أن الدولة عازمة على تحرير سعر الصرف، بحيث يخضع للعرض والطلب وهى مشكلة متعلقة بالاحتياطي من النقد الأجنبي وإن لم يتوفر على الأقل 5 مليارات ستكون هناك مشكلة كبيرة في التطبيق".

    وتابع الناير: "بناء على الخطوة السابقة فإن الدولة تريد زيادة أسعار المحروقات مرة أخرى، وهذا الأمر سوف يلقي بعبء كبير جدا على المواطن حتى في تكاليف الإنتاج سوف تزيد بصورة كبيرة جدا، وبالتالي ستزيد معها أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة، ويمكن أن تحدث أسعار كبيرة جدا بالنسبة لأسعار السلع في الأسواق".

    وأوضح الخبير الاقتصادي أن "من نقاط الخلاف أيضا، رفع الدولار الجمركي بنسبة 30 في المئة لمدة عامين وهذه من شأنها أن ترفع أسعار السلع والخدمات، علاوة على زيادة أسعار الكهرباء على الشرائح التي تستهلك أكثر من 200 كيلوات في الشهر، والمعلوم أن أي أسرة فقيرة تعيش على الكفاف تستهلك أكثر من تلك الكمية، وهذا الأمر يمس أكثر من 90 في المئة من الشعب".

    إقرار سياسات محددة

    ولفت الناير إلى أن "هذا المؤتمر الاقتصادي الذي بدأ اليوم لو خرج بتوافق بين الحاضنة السياسية والجهات التنفيذية على السياسات الاقتصادية، وسيكون هذا الأمر خطوة إيجابية باعتبار أن هناك خلافات حول السياسات، لكن من اليوم الأول ظهرت الخلافات في وجهات النظر بين الحاضنة السياسية والجهاز التنفيذي فيما يتعلق برفع الدعم ومحاولة تحرير سعر الصرف أو توحيده".

    وحول علاقة المؤتمر بمطالب صندوق النقد، قال الناير إن "الحكومة الانتقالية عقدت هذا المؤتمر من أجل إقرار سياسات محددة يكون المؤتمرون قد وافقوا عليها، وبالتالي تضع الحكومة كل تبعات القرارات القادمة على ما تم التوافق عليه في المؤتمر الاقتصادي، ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات جيدة تصب في مصلحة المواطن السوداني ولا تصب في مصلحة المجتمع الدولي بصورة كبيرة".

    ليس في مستوى الأزمات

    من جانبه، قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي: "للأسف الشديد أن المؤتمر الاقتصادي الذي بدأ اليوم في الخرطوم لم يكن في مستوى الأزمات التي تضرب البلاد، خاصة وأننا نمر بأكبر أزمة سياسية واقتصادية لا تستثني أي من جوانب الحياة، وحتى الأوراق التي قدمت لمخاطبة المؤتمر لم يكن لها هدف ولا بعد ولا معنى فيما يتعلق بكافة الجوانب التي تم طرحها، وحتى الشخصيات التي تحدثت في هذا المؤتمر ليست في مستوى علمي ولا أكاديمي ولا تخصصي".

    وأضاف لـ"سبوتنيك": "لا أجد أن هذا المؤتمر كان مناسبا لا من حيث الموضوع ولا الزمان ولا المكان ولا الجوانب التي كنا نتمنى أن يتم مناقشتها، مشيرا إلى أن الوضع الآن قد تجاوز أي مؤتمرات تقليدية بمثل هذا المستوى، أو بهذا الشكل الذي يدعو إلى السخرية، ولا اعتقد أن تلك الأزمات التي تعيشها البلاد يمكن أن تخاطب بمثل تلك الفعالية الباهتة، وإذا ربطنا بين تفاقم الأزمات الاقتصادية وما تم اليوم بعيد كل البعد عن مطالب الجماهير وما تعيشه البلاد من تضخم تجاوز 160 في المئة وقد يصل إلى 200 في المئة، علاوة على أن رغيف الخبز أصبح سلعة نادرة يصطف المواطنين منذ الصباح الباكر للحصول عليه، هذا علاوة على الصفوف الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود".

    تخدير الشعب

    عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    النقد الدولي ينصح حكومة السودان برفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف
    وحول علاقة المؤتمر بصندوق النقد الدولي قال عبد العاطي: "لا استبعد أن تكون هناك علاقة بين المؤتمر ومطالبات صندوق النقد، خاصة أن المؤتمر يعقد في غير زمانه بعد أن تفاقمت الأزمات، ومن يقفون خلف المؤتمر قد يعتقدون أن هذا المؤتمر قد يمثل "القشة التي يتمسك بها الغريق"، لكن من الواضح جدا أنها ستكون "القشة التي تقسم ظهر البعير"، وقد يكون من ضمن أهداف هذا المؤتمر هو تخدير الشعب السوداني في هذا التوقيت بعد أن دخل الاقتصاد في مرحلة العناية المركزة، لكن من الواضحة جدا أن الرأي العام يقف مذهولا أمام تلك المسلسلات وما يجري على المسرح السوداني".

    وانطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)، في حضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي، برعاية الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

    وأكد الدكتور عبد المحسن مصطفى، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي، أن المؤتمر سيقدم أطروحات واسعة وحلول تتعلق بدفع عجلة التنمية المستدامة، خارطة طريق نحو التنمية الشاملة.

    وقال مصطفى في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر إنه سيتناول عدة محاور بالتركيز على أهداف السياسات المالية في الفترة الانتقالية، كما يتناول أيضا التخطيط التنموي خلال تلك الفترة و السياسة النقدية والتمويلية وأهمية زيادة العائدات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموارد البشرية والتركيز على البحوث العلمية.

    وأوضح أنه سيتم تكوين لجنة مصغرة تتولى تنفيذ التوصيات التى يخرج بها هذا المؤتمر.

    ويواجه السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات، ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات بالبلاد.

    انظر أيضا:

    حمدوك يتحدث عن التكامل الاقتصادي مع جنوب السودان
    رئيس جنوب السودان يتحدث عن التكامل الاقتصادي مع إثيوبيا
    السودان يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية
    خبير: أزمة السودان الاقتصادية وسيلة ضغط أمريكية لتحقيق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب
    البرهان وحمدوك يدشنان مؤتمر السودان القومي للاقتصاد
    الكلمات الدلالية:
    النمو الاقتصادي, صندوق النقد الدولي, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة تأخذ مكانا مناسبا لالتقاط صورة على خلفية مدرجات الأرز مو تسانغ تشاي، فيتنام 18 سبتمبر 2020
    جنة الأرز في الأرض
    إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ
    إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ
    إنفوجرافيك.. 5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية
    5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك