لبنان... مقتل عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسلحة شنت هجوما على مركز للجيش

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الأحد، مقتل عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسلحة شنت هجوما على مركز للجيش غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان: أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية".

وأضاف البيان: "ردّت العناصر على مصدر النيران بالمثل، ونتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولةhttps://t.co/FQO5x1qKG5 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 27, 2020

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء.