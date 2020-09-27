الأمن اللبناني يعلن قتل جميع أعضاء "خلية إرهابية" تابعة لداعش شمالي البلاد 

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان صباح اليوم الأحد، قتل جمع أعضاء "خلية إرهابية" تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات بمنطقة وادي خالد في قضاء عكار بشمال شرقي البلاد.

وقال بيان لقوى الأمن الداخلي إنه "في إطار متابعة منفذي جريمة كفتون، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان".

وأضاف البيان أن "شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه "بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، توصلت الشعبة الى تحديد مكان وجود أعضاء المجموعة الارهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل".

وأوضح البيان أنه "جرى تنفيذ عملية أمنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة، وقد بادر عناصر المجموعة بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القوة، فتم الرد عليهم ما أدى إلى قتل جميع الإرهابيين".

في السياق، أعلن الجيش اللبناني، صباح الأحد، مقتل عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسلحة شنت هجوما على مركز للجيش غربي البلاد.