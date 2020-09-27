مصر… السيسي: مشروعات الطرق والكباري هدفها تسهيل حركة المواطنين

افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، عددا من المشروعات البترولية في البلاد.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الأحد، عن الرئيس المصري ، أنه في إطار توسع الدولة المصرية في إنشاء كباري، هناك هدف أساس وهو الحفاظ على شكل حركة السير أسفل تلك الكباري.

وتابع السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات البترولية في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، إننا "نحافظ على شكل الحركة أسفل الكوبري، حيث أن الفاصل بين الكوبري والعمارات قليلة لذلك نحافظ على الحركة ولا تتوقف".

وأكد الرئيس المصري: "نفذنا 22 كوبري في 6 أشهر فقط، داخل كتلة سكانية صعبة، وسط السكان ومصالح".