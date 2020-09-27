الحريري يؤكد عدم ترشيحه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أنه غير مرشح لتشكيل حكومة جديدة، عقب اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن التكليف.

وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد، "عطفا على ما يتم تداوله إعلاميا، يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان".

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري: عطفا على مايتم تداوله اعلاميا، نؤكد انه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، الا انه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron والمسهل لكل ما من شأنه انجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار #لبنان. — Saad Hariri (@saadhariri) September 27, 2020

​واعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، عن تشكيل الحكومة الجديدة، عازيا السبب إلى غياب التوافق الداخلي وعدم استجابة القوى السياسية لشروطه، ولا سيما شرط أن تكون الحكومة غير سياسية.

وكان الرئيس اللبناني كلف أديب، الذي يشغل منصب سفير لبنان في ألمانيا، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 أغسطس/ آب الماضي، وذلك على أثر استقالة حكومة حسان دياب غداة الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية فقد وقبل عون استقالة أديب وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.