الأحوال المدنية تعلن قائمة الأسماء الممنوعة في السعودية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، عن قائمة الأسماء الممنوع تداولها في المملكة.

ونشرت الوكالة، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه: "لا يوجد قائمة أسماء محددة ممنوعة في المملكة".

وتابعت الأحوال المدنية السعودية "لكن توجد معايير لاختيار الأسماء".

وأوضحت أن معايير الأسماء لتكن نظامية في السعودية يجب أن تأتي على النحو التالي:

- يتم تسجيل الأسماء مجردة من الألقاب.

- لا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، مثل السيد، والشريف، والحاج... إلخ.

- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا.

- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان.

- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، وعبد اللات... إلخ.