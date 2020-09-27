إزالة النصب التذكاري للرئيس التونسي السبسي

كشف رئيس كتلة "قلب تونس" في البرلمان التونسي، أسامة الخليفي، أنه تم إزالة نصب تذكاري للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من على شارع يحمل اسمه.

وأشار الخليفي في منشور على "فيسبوك" إلى أنه وقع في وقت سابق إزالة صورة الرئيس الباجي قايد السبسي التي قام الأمن الرئاسي بتعليقها على جدار قصر قرطاج.

وكتب الخليفي يقول "إنجاز آخر ينضاف إلى إنجازات قرطاج العظيمة بعد إزالة صورة الرئيس الباجي قايد السبسي الله يرحمو وينعمو التي قام الأمن الرئاسي بتعليقها على جدار قصر قرطاج اليوم تقوم قرطاج العظيمة بإزالة نصب تذكاري من على شارع تمت تسميته باسمه".

وأضاف "الكورونا والفلس ضارب أطنابو في البلاد والجماعة لاهية تصفي في حساباتها مع الحيوط.. وصلو للقاع وبدأو يحفروا".