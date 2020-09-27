تسجيل
12:13 GMT27 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيروس كورونا في مصر

    السيسي محذرا من موجة كورونا ثانية: سنواجه مشكلة كبير في حالة عدم الالتزام بالإجراءات

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (25)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104538/89/1045388972_0:74:3124:1832_1200x675_80_0_0_451a7c1d8f1026d730143205f7a73b4d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009271046659594-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/

    حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

    كورونا في مصر
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    "المصل واللقاح المصرية": كورونا ليس له "كتالوج" وننصح باستخدام "لقاح الإنفلونزا"... فيديو
    القاهرة - سبوتنيك. وأشار السيسي إلى أن البلاد ستواجه "مشكلة كبيرة" في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

    وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد شمال القاهرة، اليوم الأحد، "يجب أن تتأكدوا أننا نتعامل في موضوع كورونا بشفافية ومصداقية تامة، ولا مجال للعبث، وأتمنى أن ننتبه كدولة وكمواطنين أن نحافظ على ما حققناه".

    وأضاف السيسي "إذا لم ننتبه سنواجه مشكلة كبيرة، من فضلكم نحافظ على الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي"، داعيا الحكومة إلى مراجعة أوضاع المستشفيات ورفع جاهزيتها.

    وتابع الرئيس المصري قائلا "أزمة كورونا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله، لم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، ومنتشر في أكثر من 177 دولة، وبالتالي تأثيراته ستكون كبيرة، والتأثير الاقتصادي سيكون عميقًا حتى مع الدول التي استطاعت احتواء هذا المرض".

    يذكر أن وزارة الصحة المصرية سجلت أمس 111 إصابة جديدة بالفيروس، و16 حالة وفاة، في تراجع مستمر للإصابات منذ نحو شهرين. وقد تجاوز إجمالي الحالات المسجلة 102 ألف حالة، توفى من بينهم 5869 بفعل تداعيات الإصابة.

    وأعلنت الحكومة المصرية، بوقت سابق من الشهر الجاري اتخاذ حزمة إجراءات جديدة للتخفيف من قيود مواجهة انتشار فيروس كورونا، من بينها استئناف إقامة الأفراح بالمنشآت السياحية والفندقية، والموافقة على إقامة صلوات الجنازة بإجراءات محددة، وتنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (25)

    انظر أيضا:

    وفيات كورونا تنخفض مجددا في مصر واستقرار نسبي في عدد الإصابات
    إصابات كورونا في مصر تعود إلى مستويات أبريل
    "المصل واللقاح المصرية": كورونا ليس له "كتالوج" وننصح باستخدام "لقاح الإنفلونزا"... فيديو
    مدبولي: مصر من الدول القليلة في العالم التي ينمو اقتصادها رغم أزمة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر, السيسي, وزارة الصحة المصرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة تأخذ مكانا مناسبا لالتقاط صورة على خلفية مدرجات الأرز مو تسانغ تشاي، فيتنام 18 سبتمبر 2020
    جنة الأرز في الأرض
    إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ
    إخراس العالم على طريقة زوكربيرغ
    إنفوجرافيك.. 5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية
    5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك