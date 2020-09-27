الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا استراتيجيا خطيرا داخل ثكناته العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، حظر التجول في صفوفه لمدة شهر.

وذكرت القناة أن القرار جاء خلال جلسة تقييم وسيبدأ تنفيذه من يوم الثلاثاء المقبل، وبأنه بموجب هذا القرار سيبقى الجنود الإسرائيليين في وحدات التدريب دون أي خروج.

وأشارت إلى أن الجنود العاملين في التشكيلات المقاتلة وفي قواعد التدريب والوحدات المغلقة سيصلون يوم الثلاثاء إلى قواعد معدة لإقامة طويلة لمدة تصل إلى شهر.

ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسرائيل، وخاصة داخل وحدات الجيش الإسرائيلي، قد دفعت رئيس الأركان إلى اتخاذ مثل هذا القرار المهم.

ونقلت القناة على لسان الجنرال أفيف كوخافي أن انتشار الفيروس بين وحدات الجيش الإسرائيلي يلزم البلاد اتخاذ قرارات صعبة، وبأنه من واجبه العمل على تقليص عدد المصابين بالفيروس بين جنوده وضباطه.

ويأتي ذلك في أعقاب تسارع الزيادة في عدد الإصابات اليومية بالفيروس في إسرائيل وارتفاع عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس. ويبلغ إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في إسرائيل إلى الآن أكثر من 227 ألف، والوفيات أكثر من 1400.