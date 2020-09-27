الحكومة اليمنية ترحب باتفاق جنيف لتبادل الأسرى مع الحوثيين وتدعو لتنفيذه دون مماطلة

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، باتفاق تبادل الأسرى مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذي أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، التوصل إليه في ختام أعمال جولة مفاوضات جنيف في سويسرا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر حسابه الوزارة على "تويتر": "نرحب بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى".

وطالب الحضرمي بـ "تنفيذ الاتفاق والمرحلة التالية منه دون أي مماطلة في الجولة القادمة".

وأكد "حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء او تجزئة باعتبار ملف الأسرى ملف إنساني بحت"، مشيراً إلى "أن معظم من تطالب الحكومة بالإفراج عنهم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا إضافة الى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن".

وبوقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأممي توصل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى اتفاق لتبادل 1081 أسيرًا من الجانيين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق في شباط/فبراير الماضي لتبادل الأسرى.

ووفقاً لـ"أنصار الله"، فإن الاتفاق الذي من المقرر البدء في تنفيذه في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يتضمن الإفراج عن 681 من الجماعة، مقابل 400 من الحكومة اليمنية والتحالف العربي، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.