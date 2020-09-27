مصر... النائب العام يخلي سبيل 68 طفلا

أمر النائب العام المصري، بإخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين بالمشاركة في أحداث شغب وقعت خلال الفترة الأخيرة داخل البلاد.

وبحسب النيابة العامة، جاء ذلك عقب أخذ تعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.

وتعكف النيابة العامة على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين في القضية المشار إليها.