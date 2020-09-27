في أدني حصيلة منذ أشهر... الجزائر تسجل 153 إصابة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ عدة أشهر.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى51067، وفق قناة"النهار" المحلية.

وتم تسجيل الحالات الجديدة في 19 ولاية، بينما لم تسجل 29 ولاية أخرى أي إصابة في نفس الفترة.

كما تم تسجيل 3 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1714.

وتماثل في ذات الفترة، 104 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35860 حالة، بينما يتواجد 22 مريضا بالعناية المركزة.