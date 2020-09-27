مصر… أبو شقة يعلن موعد تخليه عن رئاسة حزب الوفد

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد المصري، اعتزامه التخلي عن منصبه الشهر المقبل، داعيا لانتخاب رئيس جديد للحزب وفقا للوائح الداخلية.

© Photo / Youtube\\egyptparl33 ائتلاف "دعم مصر" يجري مناقشات بشأن التحول إلى حزب سياسي "صدى البلد" المصري، اليوم السبت، مشيرا إلى أن أبو شقة أعلن أنه سيتخلى عن رئاسة حزب الوفد اعتبارا من يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنه سيكلف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب.

ولفت الموقع إلى أن رئيس الحزب أصدر قرارا لدعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16 أكتوبر المقبل لمناقشة 3 قضايا هدفها وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب تشمل عدم استكمال رئيس الحزب مدته الرئاسية وعرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

والقضية الثانية موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد له، إضافة إلى اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من 17 أكتوبر المقبل، وتكليف فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

وأوضح الموقع أن قرار بهاء أبو شقة جاء بعد أن أصدر قرارا يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري تضمن العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه منذ توليه رئاسة الحزب في 10 أبريل/ نيسان 2018، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو لم شمل الوفديين.