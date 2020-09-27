التحالف العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمينة والحوثيين

رحب التحالف العربي باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، مشيرا إلى أن عملية التبادل تشمل 15 سعوديا و4 سودانيين.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم "نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في جنيف"، مشيرا إلى أنه سيتم "إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية".

وأشار المالكي إلى أن الإطار الزمني لعودة الأسرى لا يمكن تحديده وهو مرتبط بخطة الصليب الأحمر قانونيا أو لوجستيا، لكن كل الأطراف حريصة على وصول الأسرى"، لافتا إلى أنه "نتطلع أن يكون ملف الأسرى بعيد عن أي مزايدات عسكرية أو سياسية وأن يتم التعامل معه بصورة إنسانية بحتة".

وأكد الناطق الرسمي للتحالف أن "العمليات في اليمن عمليات قتالية ضد التنظيمات الإرهابية وخلالها ألقينا على زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في بروسيا) في اليمن".

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في وقت سابق من اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لتبادل 1081 أسيرا.

وقال غريفيث، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في لجنة الأسرى بسويسرا: "مسرور جدا بالتوصل إلى اتفاق بالإفراج عن 1081 أسيرًا من الطرفين، وتعتبر هذه الخطوة الأوسع في تاريخ النزاع".

وأضاف: "الاتفاق سيدخل السرور إلى أكثر من ألف أسرة سوف يلم شملهم بسبب قراراتكم وسوف يفضي إلى تعزيز الأمل لدى الكثير ممن ينتظر سراح أحبائها"، مشددا على ضرورة "إطلاق سراح الـ 1081 أسيرًا على نحو سريع وكامل وتام".

وأكد أن "مفاوضات السلام يمكن أن تنجح وسوف تنجح في بناء الثقة للوصول إلى السلام".

كما طالب المبعوث الأممي الأطراف اليمنية بـ"البناء على هذا الإنجاز المهم والوصول معًا إلى حل تفاوضي لتحقيق سلام دائم في اليمن".