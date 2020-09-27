الملك سلمان يصدر توجيها لدعم المستثمرين في السعودية

قال وزير الشؤون البلدية السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافقا على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 في المئة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجر ثلاثة أشهر.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الهلال السعودي يسجل 10 إصابات كورونا جديدة بصفوفه "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الوزير أوضح أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين.

وقال الوزير إن "الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا".

وأضاف: "عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 32 مليون مصاب، بينهم أكثر من 994 ألف حالة وفاة، وتسبب في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، منذ ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.