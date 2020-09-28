إصابات كورونا في مصر تعود إلى ما قبل 6 أشهر

عادت إصابات كورونا في مصر، يوم الأحد، إلى ما كانت علي قبل 6 أشهر وبالتحديد في 3 أبريل/نيسان الماضي، حيث سجلت في ذلك الوقت 120 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الأحد، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 111 حالة إصابة يوم السبت.

وانخفضت حالات الوفاة بمقدار حالتين لتسجل و14 حالة وفاة نزولا من 16 حالة وفاة يوم السبت.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 95080 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة pic.twitter.com/NSMQZ8j4Kt — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 27, 2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و 5883 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.



وفي أحدث تخفيف للإجراءات، سمحت الحكومة في الآونة الأخيرة، بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.