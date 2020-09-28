قطر تكشف ماذا فعلت بعد تغريدة ترامب "المفاجئة"

أعلنت دولة قطر، مساء أمس الأحد، عن إطلاق حراك دبلوماسي أدى إلى تفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصورة جيدا بعد تغريدته المفاجئة عن قطر مع بداية الأزمة الخليجية عام 2017.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الفطري، خالد بن محمد العطية، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن "ترامب تفهم حقيقة الشراكة والعلاقات مع قطر ولذلك تراجع تماما عن موقفه".

وأضاف العطية، أن "معادلة العلاقة القطرية مع أمريكا ليست مبنية على علاقة مع طرف واحد، والولايات المتحدة دولة مؤسسات وقد بنينا علاقات تاريخية مع كافة المؤسسات الأمريكية، أمريكا الخارجية، وأمريكا الكونغرس، وأمريكا الدفاع، والطاقة، والتعليم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال عام 2017 في تغريدة فهمها كثيرون على أنها "هجوم" على قطر، إنه تم تحذيره خلال زيارته للشرق الأوسط من "تمويل الفكر المتطرف" وأن "زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر".

وأضاف: "خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتطرف، وأشار الزعماء إلى قطر".

وبشأن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا، قال وزير الدفاع الفطري إن "الدوحة لم تستدع تركيا لإزعاج أحد في المنطقة"، مشيراً إلى أن تركيا دولة حليفة وشقيقة لقطر ودولة مسلمة.

وأضاف أن "تركيا لديها اتفاق تعاون عسكري مع قطر قديم ويسبق بسنوات الحصار على قطر، ويوجد عدة اتفاقات في مجالات أخرى، فلدينا في قاعدة العديد قوات العديد فلماذا لم يزعجهم غير وجود تركيا؟."