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    أزمة لبنان، أغسطس 2020

    الحريري يتحدث عن "عملية احترافية ناجحة أنقذت ​لبنان​ من مخطط جهنمي"

    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
    العالم العربي
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    أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ​سعد الحريري​ بـ"العملية الاحترافية الناجحة" لشعبة المعلومات في ​قوى الأمن​ في مواجهة "داعش" في ​وادي خالد، معتبرا أنها​ "أنقذت ​لبنان​ من مخطط جهنمي".

    وأضاف الحريري، في تغريدة نشرها، صباح اليوم الاثنين: "العملية الاحترافية الناجحة لشعبة المعلومات في قوى الامن في مواجهة داعش في وادي خالد انقذت لبنان من مخطط جهنمي. كل التحية لابطال الشعبة، وكل الاحترام لتضحيات الجيش اللبناني والرحمة لشهدائه الابرار. والشكر الكبير لعكار وابنائها الحاضنين للدولة ومؤسساتها والرافضين للتطرف والارهاب".

    وكانت قوى الأمن الداخلي في لبنان أعلنت، صباح أمس الأحد، قتل جميع أعضاء "خلية إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباكات في منطقة وادي خالد في قضاء عكار شمال شرقي البلاد. 
    وقال بيان لقوى الأمن الداخلي إنه "في إطار متابعة منفذي جريمة كفتون، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان".

    في السياق، أعلن الجيش اللبناني، صباح الأحد، مقتل عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسلحة شنت هجوما على مركز للجيش غربي البلاد.  وقال، في بيان: أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية". وأضاف: "ردّت العناصر على مصدر النيران بالمثل، ونتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش اللبناني, لبنان, سعد الحريري
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