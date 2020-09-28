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    السفير الأمريكي في بغداد يؤكد استمرار دعم بلاده للعراق في مكافحة الإرهاب

    © REUTERS / DEPARTMENT OF DEFENSE
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    أكد السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، استمرار دعم بلاده للعراق في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

    بغداد - سبوتنيك وذكر بيان، صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن".

    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
    © REUTERS / ARI JALAL
    وكالة: أمريكا تخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث
    وأكد السفير الأمريكي، وفقا للبيان، "استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة".

    من جانبه أكد مستشار الأمن القومي العراقي أنه "يجب أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار  والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار".

    وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا قد وصف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة عن نية واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد بسبب الهجمات شبه اليومية على السفارة بأنها "ضغوطات على الحكومة العراقية وضغوطات انتخابية تخص أمريكا"، متوقعا عدم إغلاق السفارة".

    وقال رضا "أعتقد أنها رسائل تحذيرية للحكومة العراقية بما يخص استهداف السفارة الأمريكية، ولا أجد هناك داع لغلق السفارة الأمريكية في بغداد ولا يوجد تهديد كما وصفته بعض القنوات".

    وأضاف "حتى يوم أمس في المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي لم يتطرق إلى هذا الموضوع  ولا أتوقع أن يكون هناك غلق للسفارة الأمريكية وإنما هي ضغوطات على الحكومة العراقية وضغوطات انتخابية تخص أمريكا في الوقت الحاضر لا أكثر ولا أقل".

    وبشأن الأنباء عن وجود مخطط لاقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وأخذ رهائن منها، حسبما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية، أكد رضا "لا يوجد هكذا مخطط حسب معلوماتي شخصيا، لكن إذا كان هناك معلومات سرية موجودة لدى السفارة الأمريكية او لدى الاستخبارات العراقية هذا بحث آخر، لكن بتوقعي وحسب الوضع الأمني في بغداد لا يوجد أي مخطط من هذا القبيل لاقتحام السفارة الأمريكية في بغداد".

    وحول هوية الجهات التي تقوم بتنفيذ الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية ببغداد، أوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي "أعتقد هناك مجاميع خارجة عن سلطة الحشد الشعبي وسلطة الدولة هي من تقوم بهذه الهجمات"، داعيا الحكومة إلى سرعة تشكيل اللجنة الأمنية التي دعا لها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، للتحقيق في هذه الهجمات، وقال "ننتظر تشكيل اللجنة من الحكومة لكي يكون فيها تمثيل من البرلمان، وبصفتي رئيس للجنة الأمن والدفاع دعوت في بيان والبيان وصل إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة بدعوة رسمية وعلى الحكومة أن تشكل هذه اللجنة في أسرع وقت".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, العراق
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