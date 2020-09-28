أكاديمي يستبعد إمكانية تشكيل حكومة لبنانية خلال المهلة التي حددها ماكرون

قال مدير مركز الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية، دكتور سامي نادر، اليوم الاثنين، إن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حمّل الثنائي الشيعي مسؤولية فشل تشكيل الحكومة اللبنانية، لأنه الفريق الأقوى نظرا لسلاح حزب الله ووزنه الإقليمي".

وحذّر نادر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" من أنه "إذا لم تتجه الأمور إلى حكومة ترضي الطرف الفرنسي، فإن المقاربة الفرنسية لملف الشرق الأوسط ولبنان ستتغير وتقترب من الموقف الأمريكي المقاطع لحزب الله، والذي يعتبره فصيلا "إرهابيا"، عكس فرنسا".

واستبعد "أن تنجح القوى السياسية في لبنان في التوافق خلال مهلة الأسابيع الستة التي منحها ماكرون لتشكيل الحكومة الجديدة، إلا من خلال ضغط أساسي من الخارج ولا توجد إمكانية لإحداث اختراق، إلا إذا تدخلت قوة اقليمية أساسية على الخط مثل إيران".

وأوضح سامي نادر أنه "إذا رأت إيران أن لديها مصلحة في تعزيز هذه الفرصة وليس لديها مصلحة في انهيار اقتصادي كامل في لبنان، فربما تغير موقفها وقررت الإفراج عن الحكومة اللبنانية"، على حد قوله.

واتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "حزب الله" وحركة "أمل" بأنهما "لا يريدان التسوية السياسية في لبنان، في ما يُعد اتهاما صريحا لهما بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب ماكرون "حزب الله" بتوضيح موقفه، لأنه لا يمكن أن يكون ميليشيا مسلحة وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد، على حد قوله.