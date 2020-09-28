تسجيل
14:24 GMT28 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    الجزائر...هل يؤثر رفض حركة "حمس" التعديلات الدستورية على رأي الشارع؟

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/32/1044803203_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_2ac98c4d72cb28fbf3a5e5dce3d19903.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009281046670286-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%9F/

    يترقب الشارع الجزائري عملية الاستفتاء على الدستور، المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    قبل شهر من الموعد المقرر بدأت مواقف الأحزاب والقوى الوطنية تتضح من الاستفتاء، حيث أعلن مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعروف "حمس"، في دورته الطارئة المشاركة في الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.

    وذكر بيان للحركة، نشرته على صفحتة "فيسبوك"، أن مجلس الشورى قرر التصويت بـ"لا" على مشروع التعديل الدستوري.

    انتخابات الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    مجلس الأمة الجزائري يصوت بالإجماع على مشروع تعديل الدستور
    وتشكل الحركة كتلة تصويتية ليست بالقليلة في الجزائر، في حين يرى الخبراء أن رفضها للإعلان الدستوري غير مؤثر بشكل كبير، خاصة في ظل أن أكثر من 24 مليونا يحق لهم التصويت على الدستور.

    وبلغ عدد الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 24474161 من بينهم 914308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

    من ناحيته، قال عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن  "قرار حركة حمس "بالتصويت بـ "لا"، بالنسبة للدستور يدخل في الممارسة الديمقراطية، وهذا حق يكفله الدستور".

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحركة لم تشارك في الرئاسيات، لا ترشحا ولا انتخابا، كما أنه لم تشارك في أي حوار ما عدا في عهد الرئيس السابق.

    وتابع بقوله: "إن حركة محفوظ نحناح، انقسمت إلى أحزاب متفرقة بمعنى أن الوعاء الانتخابي لا يمثل فرقا لا صغيرا ولا كبيرا، لكن نحن نتكلم عن أكثر من 25 مليون ناخب وناخبة هم المدعوون الاستفتاء عن الدستور".

    وأشار إلى أن نسبة الشعب الذي خرج للتصويت على عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية هو كتلة ثابتة مقتنعة ببرنامج الرئيس الانتخابي، بما فيها تعديل الدستور وإصلاحات أخرى كبيرة منتظرة بعد تزكية الدستور.

    ويرى أن مشروع تعديل الدستور الذي نال أغلبية الأصوات للبرلمان بغرفتيه وبأغلبية كبيرة سيزكيه الشعب لأسباب عديدة، منها الإضافات الإيجابية الكبيرة مثل المحكمة الدستورية، وحرية التعبير وحرية التظاهر.

    © REUTERS / Ramzi Boudina
    البرلمان الجزائري يصوت بالإجماع لصالح مشروع تعديل الدستور
    وشدد على أن الدستور فيه من الحقوق أكثر من الواجبات، إضافة إلى أن هناك قوانين تطبيقية كثيرة بعد تعديل الدستور، ومن خلالها تثبت هذه الحقوق، وأنها فرصة كبيرة للمضي قدما في بناء الجمهورية الجديدة، وأن رئيس الجمهورية وعد بأن الإصلاحات لن تتوقف وتستمر على جميع الأصعدة.

    فيما قال الدكتور إسماعيل خلف الله، القانوني الجزائري، إن حركة "حمس" تؤكد رفض التعديل الدستوري، الذي كان يطمح الشارع الجزائري إلى بناء جزائر  جديدة من خلاله.

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بعض التكتلات السياسية ستفصح عن رأيها بشأن التعديل الدستوري، وهو ما يوضح الصورة بشكل جيد حول مسألة التعديلات.

    ويرى أن الشارع الجزائري ينقسم لتكتلات منها ما يرفض ما تقدمه الرئاسة بشكل كامل، وفئة تشارك وتقول رأيها كما هو موقف حركة "حمس"، في حين تؤيد فئة أخرى كافة التعديلات.

    وأشار إلى أن الحكم على مدى تأثير  موقف حركة "حمس" لا يتضح بشكل تام حتى تعلن الأحزاب والتكتلات الأخرى موقفها.

    واختتمت، الأحد 27 سبتمبر/ أيلول، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل. 

    وكان محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليونا و111 ألفا و81 ناخبا، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة حيث يتوقع ارتفاعها بعد إضافة 500 أو 600 ألف ناخب جديد.

    انظر أيضا:

    البرلمان الجزائري يصوت بالإجماع لصالح مشروع تعديل الدستور
    وزير العدل الجزائري: تغيير النظام يمر حتما عبر تعديل الدستور
    مجلس الأمة الجزائري يصوت بالإجماع على مشروع تعديل الدستور
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 - في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
    جائزة روسيا الكبرى لسباق "فورمولا 1"
    تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية
    حرية التعبير هي فرض الرقابة على من ومتى تشاء
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك