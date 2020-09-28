مصر… تنسيق الأزهر يفتح باب التسجيل لـ 77 ألف طالب

أعلنت بوابة الحكومة المصرية فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، الذي يتجاوز عددهم 77 ألف طالب، اليوم الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول.

ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر بوابة الحكومة المصرية، بحسب صحيفة "أموال الغد" المصرية، التي نشرت خطوات تسجيل الدخول للموقع.

وقالت إنه يجب اتباع خطوات تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يقوم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الذي حصل عليه الطالب، كما يمكنك الضغط علي الرابط التسجيل علي شبكة الإنترنت (www.Tansik.Egypt.gov.eg).

وأضافت: "قرر الأزهر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية الذين يتجاوز عددهم 32 ألف طالب من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر".

ولفتت الصحيفة إلى أن تسجيل رغبات القبول متاح بثلاثة مكاتب للتنسيق على مستوى الجمهورية، وفي فرع الجامعة بطنطا وأسيوط، إضافة إلى إمكانية التسجيل عبر الإنترنت.