نيابة عن السيسي... وزير الدفاع المصري يشارك في إحياء ذكرى وفاة عبد الناصر... فيديو

وأناب السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة عبد الناصر.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه.

وأشار بيان القوات المسلحة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نقل خلال لقائه بأسرة عبد الناصر، "اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية فى تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال والتقدم".

وأضاف البيان أن "الفريق أول محمد زكي أكد أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن، مشيراً إلى أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامته".

وجمال عبد الناصر واحد من أبرز زعماء مصر والمنطقة العربية في العصر الحديث، ولد في كانون الثاني/يناير 1918، وقاد حركة الجيش في عام 1952 للإطاحة بحكم أسرة محمد علي والقضاء على الملكية وتحويل مصر إلى جمهورية، وتوفي في 28 سبتمبر 1970.