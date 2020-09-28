الجمارك السعودية تقرر معاقبة عدد من مزاولي التخليص الجمركي

قررت الجمارك السعودية فرض عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد ثبوت ارتكابهم عددا من المخالفات.

© REUTERS / Faisal Al Nasser "كانت في طريقها إلى خارج المملكة".. ماذا ضبطت جمارك مطار المدينة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن العقوبات تضمنت إلغاء 3 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي. ولفتت إلى أنها جاءت بعد ثبوت مخالفة أصحابها لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الذي يشدد على ضرورة المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد ثبوت عدم تقيد أصحاب الرخص بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة، أوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.

وأوضحت الجمارك السعودية أنها فرضت غرامات على آخرين من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت مخالفتهم للإجراءات الجمركية بتصريحهم بمعلومات غير صحيحة في 270 بيانا.