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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    مصر... توجيهات رئاسية بشأن سيناء

    © AP Photo / John MacDougall
    العالم العربي
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    وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة سيناء والاستفادة من التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية.

    صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس استمع خلال اجتماع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

    وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الوزيرة استعرضت نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    ووفقا للبيان، عرضت المشاط، نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، فضلاً عن جهود الوزارة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، إلى جانب مساعي تعزيز التعاون الإنمائي مع مختلف الدول الأفريقية.

    ولفت المتحدث إلى أن الرئيس وجه بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.

    وأشارت إلى أن الرئيس كذلك، "وجه بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشدداً على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية".

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    الكلمات الدلالية:
    السيسي, سيناء
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