"دربها الحرس الثوري" أمن الدولة السعودي يعلن "الإطاحة" بخلية إرهابية

قالت سلطات الأمن السعودية، اليوم الاثنين، إنها أوقفت خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص تلقى أفرادها تدريبا عسكريا إيرانيا.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية أنه "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة (رئاسة أمن الدولة) بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9/ 2 إلى 20 / 3 من عام 2017 داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

ووفقا للبيان، "قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات".

وأسفرت العملية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أنه يجري التحقيق مع المتهمين "للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء".

وتتهم الرياض طهران بدعم الإرهاب في المنطقة والتدخل بشؤون دول الخليج، والعلاقات مقطوعة بين البلدين منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.