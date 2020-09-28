عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وعليه الاستقالة فورا

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، فقد مصداقيته وأمانته، مضيفا: "يجب عليه الاستقالة فورا".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY أبو الغيط: اتفاق الإمارات وإسرائيل أوقف "خطة الضم" "وفا" الفلسطينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن تصريحات عريقات جاءت على خلفية تصريحات أبو الغيط، أمس الأحد، بأن اتفاقية تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية أوقفت ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال عريقات: "أبو الغيط قد أعلن بشكل فاضح وصارخ تأييده لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل (سلطة الاحتلال) من الناحية الأخرى".

وتابع: "أي أنه وافق على أن تكون القدس الشرقية المحتلة والحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية"، مضيفا: "هذا الأمر الذي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لمن يسعى من الدول العربية للتطبيع المجاني مع إسرائيل والتحالف معها أمنيا وعسكريا".

واستطرد: "بمعنى أدق فإن أبو الغيط قد أصبح جزءا من خرق ميثاق الجامعة وقراراتها ومبادرة السلام العربية".

وقال صائب عريقات: "فلسطين تتمسك بالقرار الوطني المستقل، ولن تكون قربانا يقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي في هذه المنطقة".

وتابع: "فلسطين والقدس أكبر من المحاور، ولا يمكن لفلسطين إلا أن تكون جزءا من منظومة الأمن العربي".