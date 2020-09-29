صحيفة تكشف فحوى رد نصرالله على ماكرون

كشفت صحيفة عربية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ما سيتطرق له الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، خلال الإطلالة المرتقبة اليوم.

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة على أجواء "​حزب الله​" أن "الأمين العام للحزب حسن نصرالله​ سيستعرض مراحل التأليف والطروحات التي حصلت، وكذلك موقف الحزب من المبادرة الفرنسية من لحظة طرحها".

ولفتت المصادر، إلى أن "أجواء الحزب تفيد بأن "أمل" و"حزب الله" لم يخلا بالتزاماتهما، بل التزما بالمبادرة وبتسهيل تشكيل ​حكومة​ وفق معايير المبادرة وليس وفق معايير فريق داخلي، ولم يلتزما على الإطلاق في أن يلغيا نفسيهما، والفرنسيون يعلمون ذلك، وبالتالي ما قاله ​ماكرون​ يجافي الحقيقة بشكل كامل، وهذا ما سيؤكّد عليه نصرالله في إطلالته".

وقدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت الماضي، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.

وقال أديب، في كلمة متلفزة حينها من قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما وحرصا مني على الوحدة الوطنية فإني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".