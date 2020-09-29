"كارثة محتملة"... اليمن يجدد تحذيراته من حالة الناقلة "صافر" في البحر الأحمر

لا تزال الحكومة اليمنية تؤكد مخاوفها من استمرار منع وصول الفريق الأممي إلى ناقلة "صافر" العملاقة.

قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إنه من الضروري "الضغط على مليشيا الحوثي قبل وقوع كارثة بيئية لا يحمد عقباها في سواحل البحر الأحمر والمنطقة ككل"، حسب موقع "عاجل".

جاء حديث الحضرمي في اتصال هاتفي له مع نظيرته السويدية آن ليندي.

وأشار الوزير اليمني إلى أن "حكومة بلاده مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كلّ أنحاء اليمن".

وأكدت آن ليندي، دعم بلادها للحكومة اليمنية، ودعم المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن.

كما تطلعت الوزيرة إلى مشاركة المرأة اليمنية في عملية السلام.

وطالب مجلس الوزراء العرب بإجراءات عاجلة لتفادي الكارثة التي قد يتسبب فيها خزان النفط العائم قبالة سواحل البحر الأحمر "صافر" المملوك لشركة النفط اليمنية.

وأقر الاجتماع بتكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة.

وأكد مجلس الوزراء العرب أن خزان "صافر" العائم يمثل أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط منه، مطالبا بضرورة تفادي هذه الكارثة بشكل عاجل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".