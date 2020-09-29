بعد الأردن... العراق يتجه إلى تركيا لتبادل الطاقة

يضع العراق اللمسات الأخيرة على اتفاقية يعتزم إبرامها مع جارته تركيا، لتبادل طاقة كهربائية تغطي إحدى أبرز المدن المحررة من قبضة "داعش"، وتعد ثاني أكبر مدن البلاد سكانا بعد العاصمة بغداد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريح خاص لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن "الوزارة عازمة على إبرام اتفاقية للربط الكهربائي مع تركيا".

وأكد موسى، قائلا: إن الموضوع نضج فنيا، ونحن في طور إكمال المراحل الأخيرة من الاتفاقية التي تربط العراق من خلال الموصل مركز "نينوى" شمالي البلاد مع الجانب التركي".

وأضاف أن الاتفاقية اكتملت مجرد أن تدرس وزارة الكهرباء بعض الفقرت العقدية التي تربط العراق مع تركيا كهربائيا.

ووقع العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، الأحد الماضي 27 أيلول/سبتمبر، اتفاقية استراتيجية لتبادل الطاقة، على غرار الربط الشبكي المتبع في دول العالم، ضمن مشروع يغطي ثلث الأراضي العراقية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريح خاص لمراسلتنا، يوم أمس الاثنين، عن تفاصيل الاتفاقية التي وقعت بين الدولتين العراقية والأردنية، يوم أمس، لربط خطوط نقل الطاقة كهربائيا.

وأوضح موسى، بموجب هذا الاتفاق تنشأ خطوط للطاقة الكهربائية من "خط ريشة قائم، غربي الأنبار، غربي العراق"، سعة 400 كيلو واط من خلال محطة القائم التحويلية الـ400.

الجدير بالذكر أن مدينة الموصل التي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد تعاني من أزمة في الطاقة الكهربائية وانقطاع للتيار، إثر الضرر الكبير الذي ألحقه بها تنظيم "داعش" الإرهابي عندما استولى عليها في منتصف عام 2014 وحتى أواخر سنة 2017، التي شهدت عمليات أمنية لتحرير المدينة واستعادتها بالكامل على يد القوات العراقية.